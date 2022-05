Nuit du Handicap Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

Nuit du Handicap, 11 juin 2022, Vichy.

2022-06-11 16:00:00 16:00:00 – 2022-06-11 20:00:00 20:00:00

Vichy 03200 C’est un moment d’échange festif pour faciliter la rencontre entre les personnes en situation de handicap et celles qui ne le sont pas, afin de faire évoluer le regard porté sur le handicap et si possible créer des liens durable. bdeisrpvichy@isrp.fr Vichy

