Nuit du Handicap 2024 à Issy Place de l’hôtel de ville Issy-les-Moulineaux, samedi 15 juin 2024.

Nuit du Handicap 2024 à Issy Événement festif gratuit visant à valoriser les personnes en situation de handicap, leurs talents et aller à la rencontre de diverses associations. Samedi 15 juin, 16h00 Place de l’hôtel de ville Entrée libre et gratuite

Début : 2024-06-15T16:00:00+02:00 – 2024-06-15T21:00:00+02:00

Fin : 2024-06-15T16:00:00+02:00 – 2024-06-15T21:00:00+02:00

La Nuit du handicap a pour but de valoriser les personnes en situation de handicap, à travers la tenue d’événements festifs ouverts à tous. Chaque année, au mois de juin, une grande soirée festive et conviviale, est organisée sur les places publiques de villes de France.

Elle aura lieu pour la 1ère fois à Issy les moulineaux le 15 juin 2024, sur la place de l’Hotel de Ville, à partir de 16h.

De nombreux partenaires associatifs du domaine du handicap y participent dans le but de :

faciliter la rencontre entre les personnes en situation de handicap et celles qui ne le sont pas

faire évoluer le regard porté sur le handicap

créer des liens durables dans chaque ville

Parce que la rencontre est une fête !

Place de l’hôtel de ville avenue de la république 92130 issy les moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

