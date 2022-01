Nuit du Conservatoire Pau, 28 janvier 2022, Pau.

EUR 0 Des parcours guidés seront proposés à cette occasion comprenant une visite insolite du Conservatoire et des prestations artistiques des élèves du Conservatoire dans les trois disciplines : musique, danse et théâtre. La jauge sera limitée à 12 personnes par parcours. Les départs des parcours sont prévus toutes les 15 minutes. Les spectateurs assisteront assis à chaque animation artistique afin de respecter la réglementation sanitaire en vigueur.

Trois concerts de 30 minutes seront également offerts au public à l’auditorium des Réparatrices : à 19h, 20h et 21h.

Le thème de cette année est « Les années folles – 1920 » en référence aux 100 ans du Conservatoire.

Les réservations aux concerts et aux parcours sont obligatoires et s’effectueront via l’application Ma Ville Facile.

