Nuit du Classique Tarascon, 10 juillet 2022, Tarascon.

Nuit du Classique Casernes Kilmaine Boulevard Victor Hugo Tarascon

2022-07-10 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-10 22:30:00 22:30:00 Casernes Kilmaine Boulevard Victor Hugo

Tarascon Bouches-du-Rhône Tarascon

Le Cercle de Musique avec le Concert d’été Magie du Classique, donné en plein air dans la Cour d’Honneur du Quartier Kilmaine à Tarascon, accueille le 10 juillet 2022, “Les Cuivres Français” ensemble sous la direction de Thierry Caens.

“Lorsqu’en mai 1989, je décidais de fonder « Les Cuivres Français », deux points m’ont parus primordiaux :

1/ Mettre en valeur l’École de Cuivres française ;

2/ Présenter des formations inhabituelles et prestigieuses.

C’est ainsi qu’autour de ces idées, j’ai réuni quelques amis et que peu à peu le concept des « Cuivres Français » naquit.”

Thierry Caens

Les Cuivres Français se produisent dans deux types de formation permettant chacune de démontrer les immenses possibilités des cuivres.

1/ Dixtuor : 4 trompettes, 2 cors, 3 trombones, 1 tuba ;

2/ Grande Formation : 6 trompettes, 4 cors, 3 trombones, 3 tubas, 2 percus, 1 chef.

La Grande Formation permet , gràce à la présence d’un chef, d’envisager les adaptations du Grand Répertoire Symphonique et notamment Gershwin,



Ainsi pour ce concert vous avez rendez-vous avec les plus beaux airs de Bach, Haendel, Lully, Rossini et Gershwin !

Le Cercle de Musique organise chaque année “La Nuit du Classique”, évènement aujourd’hui ancré dans les manifestations culturelles à Tarascon, à cette occasion les plus grands compositeurs sont jouées par des ensembles et orchestres symphoniques connus.

https://www.lecercledemusique.org/

Casernes Kilmaine Boulevard Victor Hugo Tarascon

