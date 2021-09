Nuit du cirque 2021 Lido – Centre des arts du cirque de Toulouse, 11 novembre 2021, Toulouse.

Nuit du cirque 2021

du jeudi 11 novembre au dimanche 14 novembre à Lido – Centre des arts du cirque de Toulouse

### Le cirque de création à l’honneur La troisième édition, la Nuit du Cirque se déroulera les 11, 12, 13 et 14 novembre 2021. Au-delà des membres du réseau Territoires de Cirque, l’association convie toutes les structures de diffusion et de production, les collectivités locales, les écoles de cirque… à s’associer à cette nouvelle édition, partout en France et à l’étranger. Au programme, à Toulouse et dans sa métropole, entre amour et manipulation en passant par un regard sur le climat, entre cirque mâtiné de danse contemporaine et de hip-hop et portés acrobatiques, entre espace public et plateaux, entre pratique amateur et artistes professionnel.le.s, où vous pourrez explorer, rêver, et inventer. ### Programme **Jeudi 11 novembre ** * 19h : [_La volonté du fou_ (extraits)](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/42261/La%20Volonté%20du%20fou%20(extraits)) au Centre culturel Alban Minville – Dès 8 ans (gratuit). * 20h30 : _[Idylle](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41767/Idylle) au Centre culturel Alban Minville – Dès 8 ans (3 à 12€)_ **Vendredi 12 novembre ** * 18h : Flashmob à Balma-Gramont (sous réserve) – Tout public (gratuit) * 20h : [_Arrêtez les embrassades !_](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/42263/Arrêtez%20les%20embrassades%20!%20) au Lido, centre municipal des Arts du cirque – Tout public (gratuit sur réservation) **Samedi 13 novembre ** * 18h : [_Du simple au double_](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/40446/Du%20simple%20au%20double) au Théâtre Jules Julien – Dès 8 ans (de 6 à 12€) * 18h et 22h30 : _[La caravelle et l’oiseau blanc](https://www.le-bijou.net/lacaravelleetloiseaublanc)_ au Bijou – Tout public (gratuit sur réservation) * 20h30 : [_Le chant du vertige_](https://la-grainerie.net/programmation/cie-lapsus-le-chant-du-vertige/) à la Grainerie – Dès 9 ans (de 9 à 15€) **Dimanche 14 novembre ** * 14h30 : [Cirqu’ons à la Nuit du cirque](https://la-grainerie.net/programmation/association-par-hazart-cirquons-a-la-nuit-du-cirque/) à la Grainerie – Tout public (3/5€) * 16h : Restitution d’atelier à la Grainerie – Tout public ![]() ### Plus d’infos [Site de l’Esacto’Lido ](https://www.esactolido.com) [Site du Théâtre Jules Julien ](https://julesjulien.toulouse.fr) [Site du Bijou](https://www.le-bijou.net) [Site de la Grainerie ](https://la-grainerie.net) ![]() ### Infos pratiques Du 11 au 14 novembre 2021

De 3 à 15€ – Gratuit sur réservation

Lido – Centre des arts du cirque de Toulouse 14 Rue de Gaillac, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



