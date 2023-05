Nuit du cinéma saoudien L’Institut du Monde Arabe Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Nuit du cinéma saoudien L’Institut du Monde Arabe, 15 mai 2023, Paris. Le lundi 15 mai 2023

de 19h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

A l’initiative de l’association d’amitié franco-saoudienne Génération 2030, le Cinéma saoudien sera à l’honneur à l’Institut du Monde arabe. Troisième édition de la Nuit du Cinéma saoudien à Paris Lundi 15 mai prochain, à la veille de l’ouverture du Festival de Cannes, c’est à l’Institut du Monde arabe que le public parisien est invité à venir découvrir de nouvelles pépites cinématographiques saoudiennes à l’occasion de la troisième édition de la Nuit du Cinéma saoudien. Le principe vise à mettre en avant les œuvres récentes de jeunes réalisateurs saoudiens talentueux dont certains ont déjà été récompensés de distinctions internationales. Les films, qu’ils soient longs ou courts, sont présentés et projetés à tour de rôle par les réalisateurs / acteurs saoudiens présents. A l’initiative de l’association d’amitié franco-saoudienne Génération 2030, cette soirée exceptionnelle proposera la diffusion de 3 courts-métrages : Me & Aydarous de Sarah Balghonaim, en présence de l’actrice principale Ida Alkusay, VHS Tape Replaced en présence de sa réalisatrice Maha Al-Saati et Othman de Khaled Zidan en présence de l’acteur principal Ahmed Yaqoub. Au total, 60 minutes de découverte d’un cinéma saoudien aujourd’hui en pleine renaissance. L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris Contact : https://www.imarabe.org/fr/cinema/nuit-du-cinema-saoudien-0 i https://www.imarabe.org/fr/cinema/nuit-du-cinema-saoudien-0

DR Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu L'Institut du Monde Arabe Adresse 1 rue des Fossés-Saint-Bernard Ville Paris Departement Paris Lieu Ville L'Institut du Monde Arabe Paris

L'Institut du Monde Arabe Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Nuit du cinéma saoudien L’Institut du Monde Arabe 2023-05-15 was last modified: by Nuit du cinéma saoudien L’Institut du Monde Arabe L'Institut du Monde Arabe 15 mai 2023 L'Institut du Monde Arabe Paris Paris

Paris Paris