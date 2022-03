Nuit du cinéma LE CINOCHE Magny-les-Hameaux Catégories d’évènement: Magny-les-Hameaux

Nuit du cinéma

LE CINOCHE, le samedi 9 avril à 19:00

LE CINOCHE, le samedi 9 avril à 19:00

### **19h00 : Le Voyage de Chihiro** **Synopsis :** La petite Chihiro accompagne ses parents dans une promenade sylvestre qui doit les conduire vers leur nouvelle maison en banlieue. Alors qu’elle prend un raccourci à travers un tunnel peu emprunté, la petite famille se retrouve soudain en territoire inconnu. Le temps de retrouver leur chemin, ils font une halte dans un gigantesque restaurant en plein air, totalement déserté. **Durée :** 2h05 **Date de sortie :** 10 avril 2002 **Réalisateur :** Hayao Miyazaki Après un bon film, un repas vous sera proposé dans le hall de la Maison de l’Environnement ### **22h00 : OSS 117 : Le Caire, nid d’espions** **Synopsis :** En 1955, Le Caire est un véritable nid d’espions. Tout le monde se méfie de tout le monde : Anglais, Français, Soviétiques, la famille du roi déchu Farouk qui veut retrouver son trône, les `Aigles de Kheops’, secte religieuse qui veut prendre le pouvoir. Le président de la République Française, Monsieur René Coty, envoie son arme maîtresse mettre de l’ordre dans cette pétaudière au bord du chaos : Hubert Bonisseur de la Bath, dit `OSS 117′. **Durée :** 1h39 **Date de sortie :** 19 avril 2006 **Réalisateur :** Michel Hazanavicius ### **00h00 : Jojo Rabbit** **Synopsis :** Le patriotisme d’un jeune garçon allemand nommé Jojo Betzler, ayant un ami imaginaire qui s’avère en fait être Hitler, est mis à l’épreuve lorsqu’il découvre une jeune fille dans son grenier qui bouleversera sa vision du monde et lui fera découvrir de nouvelles choses. **Durée :** 1h48 **Date de sortie :** 29 janvier 2020 **Réalisateur :** Taika Waititi

15€ / 5€ (adhérent)

LE CINOCHE organise sa première nuit du cinéma le samedi 9 avril. Venez partager un moment unique en appréciant trois films cultes du cinéma sur grand écran !

2022-04-09T19:00:00 2022-04-09T23:59:00

