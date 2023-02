Nuit du blues, 11 mars 2023, Ménesplet .

Nuit du blues

Foyer Rural Ménesplet Dordogne

2023-03-11 – 2023-03-11

Ménesplet

Dordogne

Nuit du blues : Avec The Back Scratchers et The Freaky Buds à partir de 19h à la salle des fêtes 8 € – 06 81 29 56 68

+33 6 81 29 56 68 Belle Isle en Art

