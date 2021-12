Nuit du blues , Gas Blues Band Sylvia Howard Trivy, 10 juin 2022, Trivy.

Nuit du blues , Gas Blues Band Sylvia Howard Église Bourg Trivy

2022-06-10 – 2022-06-10 Église Bourg

Trivy Saône-et-Loire Trivy

20 EUR Gas Blues Band, groupe créé il y a 10 ans par le guitariste Gaspard OSSIKIAN … Ce n’est pas un groupe de blues de plus , c’est aussi

le « backing Band » de nombreuses artistes américains venant de Chicago, du Texas comme Donald RAY JOHNSON, Lawrence GLADNEY.

Il met le feu partout où il passe, restituant le vrai blues de Chicago, le blues authentique, le blues à l’état pur.

Gaspard OSSIKIAN guitare vocal leader

Peter CAYLA guitare vocal

Yannick URBANY batterie

POMP IT UP basse

Guest Sylvia HOWARD , merveilleuse chanteuse de blues , un charme et une énergie jubilatoires.

lecherej@gmail.com https://jazzintrivy.fr/

Église Bourg Trivy

