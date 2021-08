Le Thor Le Thor Le Thor, Vaucluse Nuit du blues des étoiles filantes Le Thor Le Thor Catégories d’évènement: Le Thor

Nuit du blues des étoiles filantes Le Thor, 15 août 2021, Le Thor. Nuit du blues des étoiles filantes 2021-08-15 19:30:00 19:30:00 – 2021-08-15 ZA La Cigalière Le Sonograf’

Le Thor Vaucluse Le Thor EUR 15 20 Le 15 Août prochain , l’irlandais Johnny Gallagher va enflammer la scène du Sonograf’ avec son blues brutal, émouvant et engagé, sa voix unique, porté par un trio de feu, the Boxty Band. http://www.lesonograf.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-02 par

