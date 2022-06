Nuit du Badminton Bellenaves Bellenaves Catégories d’évènement: 03330

Bellenaves

Nuit du Badminton Bellenaves, 24 juin 2022, Bellenaves. Nuit du Badminton Centre Omnisport de Bellenaves 4 Rue de la Rebondine Bellenaves

2022-06-24 – 2022-06-24 Centre Omnisport de Bellenaves 4 Rue de la Rebondine

Bellenaves 03330 Venez jouer au Badminton pour les 20 ans du club « Badminton fiolant ». Une buvette sera à disposition +33 6 82 08 73 41 Centre Omnisport de Bellenaves 4 Rue de la Rebondine Bellenaves

dernière mise à jour : 2022-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: 03330, Bellenaves Autres Lieu Bellenaves Adresse Centre Omnisport de Bellenaves 4 Rue de la Rebondine Ville Bellenaves lieuville Centre Omnisport de Bellenaves 4 Rue de la Rebondine Bellenaves Departement 03330

Bellenaves Bellenaves 03330 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bellenaves/

Nuit du Badminton Bellenaves 2022-06-24 was last modified: by Nuit du Badminton Bellenaves Bellenaves 24 juin 2022 03330 Bellenaves

Bellenaves 03330