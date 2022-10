Nuit d’ouverture de la Biennale des Imaginaires Numériques à la Friche, 10 novembre 2022, .

Nuit d’ouverture de la Biennale des Imaginaires Numériques à la Friche



2022-11-10 17:00:00 17:00:00 – 2022-11-10 01:00:00 01:00:00

Les nuits d’ouverture de la Biennale des Imaginaires Numériques sont placées sous le signe de la déambulation nocturne et noctambule. Imaginées sous la forme de parcours, ces nuits vous invitent à découvrir un panorama complet de la Biennale entre Marseille et Aix-en-Provence au travers des expositions, des oeuvres en espace public, des concerts, des performances, des rencontres.



10 NOVEMBRE 2022

GRANDE SOIRÉE D’OUVERTURE À LA FRICHE

INSTALLATIONS, PERFORMANCES, CONCERTS



Imaginée en coproduction avec le GMEM — centre national de création musicale, Bi-Pole, Lieux publics, centre national et pôle européen de création, l’A.M.I et les Grandes Tables de la Friche, cette grande soirée d’ouverture s’implante dans les espaces et interstices de la Friche la Belle de Mai et invite à la fête, la contemplation et la surprise.



Le parcours d’installation en extérieur réuni 5 œuvres dont 4 créations 2022 : une installation vidéo, une projection, une installation cinétique et sonore, une installation interactive et un mapping vidéo 2D;



Ouverture et vernissage de 5 expositons gratuites du 10 au 13 novembre



CONCERT – VIDEO HEARINGS / ANHÖRUNGEN

ROCHUS AUST

20 h



L’oreille ne se lassera pas de regarder, quel que soit ce que vous allez voir. Et l’oeil ne cessera d’écouter. Avec Solorona, où une trompette de 12 mètres entre en scène, et Musique Meuble, un jeu collectif audio-instrumental, le Quintet LTK4 – Rochus Aust, Romain Bodard, Verena Barié, Lya Obert et Florian Zwissler – dépasse la frontière entre son et vidéo.



Rochus Aust : composition, mise en espace, trompette / Fosco Perinti : voix / Heinz Friedl : clarinette basse / Florian Zwissler : synthétiseur / Markus Aust : réalisation vidéo, son



Performances :



SEUIL – CLÉMENT EDOUARD

6 séances : 17h, 18h, 19h, 21h, 22h, 23h

Durée : 25min



Seuil est une invitation à visiter un interstice, un entre deux mondes, en explorant l’apprentissage d’un nouveau langage et en tissant des liens avec les populations minérales, végétales et imaginaires.



Entre un passé affreux et édénique et un futur apocalyptique et salvateur, ces mouvements et rencontres créent une zone d’échange commune, où puiser les ressources de la métamorphose.



LA CARESSE – TRYPHÈME & ULYSSE LEFORT

2 séances : 19h30, 21h30

Durée : 40min





La Caresse est un projet musical et scénographique contant l’histoire d’un des enfants de Nyx, un vampire, ayant transgressé les limites du domaine des songes en venant errer dans le domaine de la veille.



Il transforme et corrompt toute matière, animée et inanimée avec laquelle il entre en contact, privant progressivement les choses de leurs essences propres pour y laisser pénétrer la sienne. Il emporte ainsi, au fil de ses errements, le monde de la veille vers l’obscurité d’un cauchemar uniforme, froid et stérile.



LE BON AIR CLUB – DJ ST & LIVE

AUX GRANDES TABLES DE LA FRICHE LA BELLE DE MAI

21h > 00h30



Ce plateau est pensé comme une ouverture à la scène musicale expérimentale et électronique belge et internationale. Ces musiciennes et créatrices engagées feront du Bon Air Club un temps fort de l’ouverture marseillaise de la Biennale des Imaginaires Numériques.





Programmation construite en coproduction avec Bi-Pôle et en partenariat avec l’A.M.I Aide aux Musiques Innovatrices et Les Grandes Tables de la Friche.

La création pour donner à voir et à comprendre le monde en régime numérique.

