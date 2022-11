Nuit d’Hiver 2022 – Le champ du chant Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Finistère Après le succès des six dernières éditions et toujours dans un

objectif d’étendre son attractivité, la Ville de Landerneau renouvelle

sa proposition de mise en lumière de lieux emblématiques.

Nuit d’Hiver s’inscrit dans une politique plus globale axée sur l’art

contemporain, visant à se différencier, à attirer une audience

curieuse de vivre de nouvelles expériences et finalement à faire

de Landerneau une escale hivernale incontournable en Finistère.

Pour cette 7ème édition, la Ville de Landerneau a choisi de renouveler

sa collaboration avec le prestataire Spectaculaires sur une

thématique jusqu’alors jamais exploitée. Cette édition propose un

nouveau parcours, créatif, tout en lumière à travers le centre-ville

de Landerneau. Pour la première fois, l’un des monuments

historiques : la maison de la Duchesse Anne, accueillera un

vidéo mapping géant. Une scénographie inédite qui promet un beau

spectacle.

L’entreprise Spectaculaires accompagne la Ville depuis plusieurs

années et compte parmi ses références, des événements de renom

comme la Fête des Lumières de Lyon, les 350 ans de la Villa Médicis

à Rome, les Luminescences du Palais des Papes à Avignon… Landerneau

