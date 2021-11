Landerneau Landerneau Finistère, Landerneau Nuit d’hiver 2021 Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Landerneau

Nuit d’hiver 2021 Landerneau, 30 novembre 2021, Landerneau. Nuit d’hiver 2021 Landerneau

–

Landerneau Finistère Landerneau Nuit d’Hiver revient à Landerneau ! Profitez d’une balade conviviale pour (re)découvrir le patrimoine architectural de la ville, métamorphosé par une proposition artistique originale.

Pour la 2ème année consécutive, le thème retenu est la Nature. L’objectif est de poursuivre sur cette thématique inspirante et d’actualité, démarrée l’an passé.

Les scénographies proposées nous invite à une rêverie poétique mais engagée, nous interrogeant sur l’empreinte de l’homme sur son environnement.

➡ Les illuminations sont accessibles tous les soirs à partir de 17h30. Plus d’informations à venir… https://www.landerneau.bzh/actualites/nuit-dhiver-2021/ Nuit d’Hiver revient à Landerneau ! Profitez d’une balade conviviale pour (re)découvrir le patrimoine architectural de la ville, métamorphosé par une proposition artistique originale.

Pour la 2ème année consécutive, le thème retenu est la Nature. L’objectif est de poursuivre sur cette thématique inspirante et d’actualité, démarrée l’an passé.

Les scénographies proposées nous invite à une rêverie poétique mais engagée, nous interrogeant sur l’empreinte de l’homme sur son environnement.

➡ Les illuminations sont accessibles tous les soirs à partir de 17h30. Plus d’informations à venir… Landerneau

dernière mise à jour : 2021-11-27 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Landerneau Autres Lieu Landerneau Adresse Ville Landerneau lieuville Landerneau