Les Nuits d’été !!! En mars 2020, quand la crise sanitaire nous est tombée dessus, les Nuits d’hiver étaient devenues le rendez-vous le plus apprécié de tous les amateurs de rap, rnb, afrobeat & dancehall… Le Covid nous a séparés alors que le love entre nous était encore hyper intense, donc notre proposition est simple, on fait revivre notre love story en mode summertime, on s’aime comme des malades pendant les Nuits d’Été !!! NUIT D’ETE HIP HOP & RNB NUIT D’ETE DANCEHALL NUIT D’ETE RAP & TRAP NUIT D’ETE FOREIGN EXCHANGE Différents thèmes mais une seule conclusion : on va vous monter en l’air !!! Événements -> Soirée / Bal Le Wanderlust 32 quai d’Austerlitz Paris 75013

6 : Quai de la Gare (375m) 5, 10 : Gare d’Austerlitz (571m)

Contact :Make it Clap Agency rsvp@micagency.com

