Nuit d’été Hautefage-la-Tour, 11 août 2022, Hautefage-la-Tour. Nuit d’été

Hautefage-la-Tour Lot-et-Garonne

2022-08-11 15:30:00 – 2022-08-11 Hautefage-la-Tour

Lot-et-Garonne Hautefage-la-Tour Au programme :

– 15h30 : visites découvertes du patrimoine.

– Dès 18h : Trad’Apéro par le duo De Boha suivi d’une restauration proposée par les acteurs locaux.

– 21h : concert Roge « La mal coiffée » (chanson occitane)

Bal occitan du Petit Piment en fin de soirée.

Hautefage-la-Tour

