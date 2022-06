Nuit d’été – balade gourmande et culturelle, concert Beaupuy, 4 août 2022, Beaupuy.

Nuit d’été – balade gourmande et culturelle, concert

2022-08-04 15:30:00 – 2022-08-04 23:00:00

Balade gourmande et culturelle, ponctuée d’escales chantées, contées et historiques.

– Dès 18h30 : restauration proposée par des associations et des producteurs locaux. Ambiance musicale par le groupe « Mamie et ses gascons volants ».

– 21h : concert de Makja (chanson française), lauréats du Prix centre des écritures 2016. Un pied dans la musique électronique, l’autre dans la musique symphonique, Makja trace la voie originale d’une chanson actuelle et habitée. Sculpteur de mots, conteur moderne de notre monde à la dérive, il décrit, décore avec amour ou ciselle d’un œil acerbe cet univers qui est le nôtre pour le faire sien et toucher l’essentiel.

En 1ère partie : chansons créées lors des ateliers « De la page blanche à la scène » encadrés par Makja dans le Marmandais.

Renseignements et réservations Mairie de Beaupuy.

