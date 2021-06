Nuit d’été au jardin André Van Beek Saint-Paul, 19 juin 2021-19 juin 2021, Saint-Paul.

La sophro nature s’invite dans l’un des plus beaux jardins remarquables de l’Oise, celui du peintre André Van Beek et te propose de vivre une expérience unique.

Ferme les yeux et imagine-toi la nuit sous les étoiles bercé par le mouvement du hamac et par quelques notes de Debussy et Chopin. Et afin de rejoindre les bras de morphée, tu t’endors au calme au son d’une méditation au clair de lune. Non tu ne rêves pas, tu te réveilles bien au milieu de ce festival de couleurs et de senteurs, entouré de dahlias et d’hortensias.Après un petit déjeuner sous la pergola, au calme, tu te retrouves au milieu du jardin baigné de lumière avec vue grand angle sur les nénuphars pour vivre un instant de sophrologie , juste toi, moi et la magie de l’instant.

Ose l’expérience et rejoins moi le samedi 19/06 à 20h30 au Jardin du Peintre André Van BEEK à St Paul dans l’Oise.

Au programme

20h45 Pot d’accueil

21h30/22h30 Découverte du jardin accompagné par les notes voluptueuses de notre soliste Dominique FORNARA

23h Méditation au clair de lune dans les hamacs

Ce dont tu auras besoin pour vivre cette expérience:

Brosse à dent, ton pyjama et ton duvet

Tarifs: 55 euros/personne incluant: la visite du jardin, la veillée musicale au piano, méditation au clair de lune, la nuit en hamac, le petit déjeuner bio et un instant de sophrologie au jardin.

La sophro nature met à disposition:

– Le hamac et une lampe frontale

– Des sanitaires et vestiaires sont à disposition sur place ..

Fin de l’activité à 10h le lendemain matin

Infos et réservations au:

06.51.52.25.83 / alicebenion@gmail.com

alicebenion@gmail.com +33 6 51 52 25 83

