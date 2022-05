Nuit des zombies 2022, 29 octobre 2022, .

Nuit des zombies 2022

2022-10-29 20:00:00 – 2022-10-29

18 18 Pour les adultes* à partir de 20h

Nuit des zombies

Gardez votre sang froid et osez pénétrer dans les entrailles du fort de l’horreur où le temps d’une nuit les morts reprennent vie.

Zombies… des créatures plus terrifiantes les unes que les autres vous attendent pour vous faire vivre l’enfer. Soyez acteur de votre cauchemar et venez vivre une expérience effrayante.

A partir de 14 ans, réservation obligatoire.

Tarif : 18 € par personne

Pour les adultes* à partir de 20h

