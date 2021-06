NUIT DES VEILLEURS EN PLEIN JOUR ET PLEIN AIR A NICOLE En plein air, 27 juin 2021-27 juin 2021, Nicole.

NUIT DES VEILLEURS EN PLEIN JOUR ET PLEIN AIR A NICOLE

En plein air, le dimanche 27 juin à 15:00

Promouvoir la journée internationale des Nations unies pour le soutien aux victimes de la torture au-delà de nos églises et temples; Faire connaître l’ACAT à un autre public que ceux de nos lieux de culte; S’inscrire dans une dynamique de renouvellement et rajeunissement d’adhérents; Soutenir les groupes du 47 dans une dynamique action. Ateliers-parasols (connaître l’ACAT-France, découvrir la Revue Humains, repérage des droits de l’homme dans la bible, dialogue avec un visiteur de prisons, j’écris à un condamné à mort au Texas et il me répond + stands rafraichissements et librairie + un final au pied de la grande croix dominant la vallée de la Garonne et du Lot par une reflexion sur le thème « Va avec cette force que tu as »

Entrée libre dans le respect des gestes barrières

Recueillement et sensibilisation aux victimes de tortures et de mauvais traitements

En plein air 47190, NICOLE Nicole Lot-et-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-27T15:00:00 2021-06-27T18:00:00