Couvent Saint Dominique, le samedi 26 juin à 19:00

La Journée internationale de soutien aux victimes de la torture se célèbrera de la façon ci-après : Organisation des messes durant la journée du 26 juin 2021 ; Organisation de la nuit des veilleurs au couvent saint Dominique de Cotonou.

Entrée libre dans le respect des gestes barrières

Un temps pour penser, méditer, prier ensemble pour les victimes de la torture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T19:00:00 2021-06-26T20:30:00

