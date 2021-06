Veyre-Monton VEYRE -MONTON Puy-de-Dôme, Veyre-Monton NUIT DES VEILLEURS A VEYRE-MONTON VEYRE -MONTON Veyre-Monton Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Veyre-Monton

NUIT DES VEILLEURS A VEYRE-MONTON VEYRE -MONTON, 26 juin 2021-26 juin 2021, Veyre-Monton. NUIT DES VEILLEURS A VEYRE-MONTON

VEYRE -MONTON, le samedi 26 juin à 21:30

une heure de prière pour dix victimes représentant les humains victimes de torture ou prisonniers d’opinion dans le monde entier.

Temps de prière

Temps de prières pour les victimes de la Torture VEYRE -MONTON VEYRE MONTON Veyre-Monton Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T21:30:00 2021-06-26T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Veyre-Monton Étiquettes évènement : Autres Lieu VEYRE -MONTON Adresse VEYRE MONTON Ville Veyre-Monton lieuville VEYRE -MONTON Veyre-Monton