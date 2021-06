Sainte-Marie-aux-Mines Eglise des Chaînes Haut-Rhin, Sainte-Marie-aux-Mines NUIT DES VEILLEURS A SAINTE MARIE AUX MINES Eglise des Chaînes Sainte-Marie-aux-Mines Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Sainte-Marie-aux-Mines

NUIT DES VEILLEURS A SAINTE MARIE AUX MINES Eglise des Chaînes, 25 juin 2021-25 juin 2021, Sainte-Marie-aux-Mines. NUIT DES VEILLEURS A SAINTE MARIE AUX MINES

Eglise des Chaînes, le vendredi 25 juin à 20:00

La veillée débutera à l’église protestante des Chaînes avec le présentation des cas de victimes et se poursuivra à l’église catholique Sainte Madeleine avec une action de grâce pour les libérations annoncées. Un geste symbolique sera proposé à l’emplacement de l’ancienne synagogue détruite par les nazis.

Entrée libre dans le respect des gestes barrières

Veillée de prières et de sensibilisation aux victimes de la torture Eglise des Chaînes 81, rue St Louis – SAINTE MARIE-AUX-MINES (68) Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-25T20:00:00 2021-06-25T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Sainte-Marie-aux-Mines Étiquettes évènement : Autres Lieu Eglise des Chaînes Adresse 81, rue St Louis - SAINTE MARIE-AUX-MINES (68) Ville Sainte-Marie-aux-Mines lieuville Eglise des Chaînes Sainte-Marie-aux-Mines