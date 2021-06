Sainte-Foy-la-Grande TEMPLE DE STE FOY LA GRANDE RUE PASTEUR A SAINTE FOY LA GRANDE 33220 Gironde, Sainte-Foy-la-Grande NUIT DES VEILLEURS A SAINTE FOY LA GRANDE TEMPLE DE STE FOY LA GRANDE RUE PASTEUR A SAINTE FOY LA GRANDE 33220 Sainte-Foy-la-Grande Catégories d’évènement: Gironde

Sainte-Foy-la-Grande

NUIT DES VEILLEURS A SAINTE FOY LA GRANDE

TEMPLE DE STE FOY LA GRANDE RUE PASTEUR A SAINTE FOY LA GRANDE 33220, le vendredi 25 juin 2021

TEMPLE DE STE FOY LA GRANDE RUE PASTEUR A SAINTE FOY LA GRANDE 33220, le vendredi 25 juin à 20:00

Organisé par le Groupe ACAT du Pays Foyen

Entrée libre dans le respect des gestes barrières

Recueillement et sensibilisation aux victimes de tortures et de mauvais traitements

TEMPLE DE STE FOY LA GRANDE
26 Rue Louis Pasteur, 33220 Sainte-Foy-la-Grande
Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-25T20:00:00 2021-06-25T21:00:00

