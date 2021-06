Paris Paroisse Saint-Eloi Paris NUIT DES VEILLEURS A PARIS Paroisse Saint-Eloi Paris Catégorie d’évènement: Paris

Paroisse Saint-Eloi, le vendredi 25 juin à 19:00

Retransmission en direct sur You tube : [https://www.youtube.com/channel/UCAzSuI6WIQmLZ-xKvFf1NiQ/](https://www.youtube.com/channel/UCAzSuI6WIQmLZ-xKvFf1NiQ/)

Entrée libre dans le respect des gestes barrières

Veillée de prière œcuménique à Paris organisée par l’ACAT et la communauté de Saint Merry hors-les-mûrs à la paroisse Saint-Eloi Paroisse Saint-Eloi 3 place Maurice-de-Fontenay – 75012 Paris Paris Paris 12e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-25T19:00:00 2021-06-25T21:30:00

