Eglise Saint Florent, le vendredi 25 juin à 18:30

Le groupe ACAT d’Orange vous appelle à participer à « La Nuit des Veilleurs» qui rassemble les chrétiens du monde entier engagés dans la défense des droits de l’homme, et tous ceux et celles qui sympathisent et œuvrent avec eux. Avec pour thème cette année: ‘’Va avec cette force que tu as’’. (JG 6,21)

Entrée libre dans le respect des gestes barrières

Recueillement et sensibilisation aux victimes de tortures et de mauvais traitements Eglise Saint Florent Rue Poutoules 84100 ORANGE Orange Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-25T18:30:00 2021-06-25T19:30:00

