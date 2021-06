Simandres Notre Dame de Limon Rhône, Simandres NUIT DES VEILLEURS A NOTRE DAME DE LIMON Notre Dame de Limon Simandres Catégories d’évènement: Rhône

Simandres

NUIT DES VEILLEURS A NOTRE DAME DE LIMON Notre Dame de Limon, 25 juin 2021-25 juin 2021, Simandres. NUIT DES VEILLEURS A NOTRE DAME DE LIMON

Notre Dame de Limon, le vendredi 25 juin à 19:00

Veillée dans un lieu de pélerinage très connu dans la région, datant de 1640. Nous prierons pour les victimes, et après la prière nous proposerons le pot de l’amitié sur la pelouse qui entoure la chapelle. _Notre Dame de Limon à 10 km au nord de Vienne sur la RN7_

Entrée libre dans le respect des gestes barrières

Recueillement et sensibilisation aux victimes de tortures et de mauvais traitements Notre Dame de Limon 69360 Simandres Simandres Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-25T19:00:00 2021-06-25T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Simandres Étiquettes évènement : Autres Lieu Notre Dame de Limon Adresse 69360 Simandres Ville Simandres lieuville Notre Dame de Limon Simandres