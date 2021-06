Nantes Radio Fidélité Loire-Atlantique, Nantes NUIT DES VEILLEURS A NANTES Radio Fidélité Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

le samedi 26 juin à Radio Fidélité

Un recueillement et une sensibilisation aux victimes de torture et mauvais traitements. Proposé par « acat groupe de nantes » Venez nous rejoindre dès 10h00 sur Radio Fidélité (103.8), le 26 juin. Redifusion à 21h00 en Replay.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T10:00:00 2021-06-26T10:30:00;2021-06-26T21:00:00 2021-06-26T21:30:00

