Marseille Temple protestant,8 boulevard Magnan Bouches-du-Rhône, Marseille NUIT DES VEILLEURS A MARSEILLE Temple protestant,8 boulevard Magnan Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

NUIT DES VEILLEURS A MARSEILLE Temple protestant,8 boulevard Magnan, 26 juin 2021-26 juin 2021, Marseille. NUIT DES VEILLEURS A MARSEILLE

Temple protestant, 8 boulevard Magnan, le samedi 26 juin à 19:00 Entrée libre dans le respect des gestes barrières

Veillée de prières et de sensibilisation aux victimes de la torture Temple protestant,8 boulevard Magnan MARSEILLE Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T19:00:00 2021-06-26T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Étiquettes évènement : Autres Lieu Temple protestant,8 boulevard Magnan Adresse MARSEILLE Ville Marseille lieuville Temple protestant,8 boulevard Magnan Marseille