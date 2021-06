Lostanges Eglise Catholique Corrèze, Lostanges NUIT DES VEILLEURS A LOSTANGES Eglise Catholique Lostanges Catégories d’évènement: Corrèze

le mardi 29 juin à 19:00

Lostanges est un village de la Corrèze. La communauté paroissiale à laquelle appartiennent des membres du groupe ACAT Corrèze a choisi depuis 3 ans d’organiser en concertation avec Brive une Nuit des Veilleurs. Méditation, prières et chants dans une jolie chapelle et dans un cadre verdoyant magnifique.

Entrée libre dans le respect des gestes barriières

