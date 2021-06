Granville Jardins du Centre Jean XXIII - Granville, Manche NUIT DES VEILLEURS A GRANVILLE Jardins du Centre Jean XXIII – Granville Catégories d’évènement: Granville

le mardi 29 juin à 20:00

L’ A.C.A.T. du Pays Granvillais invite les chrétiens de toutes confessions à s’unir dans la prière, à l’occasion de la journée internationale des Nations unies pour le soutien aux victimes de la torture, lors de la célébration oeucuménique de la Nuit des Veilleurs. Venons et prions pour toutes les victimes de la répression ! **Remarque :** Cette année encore, la Nuit des Veilleurs sera célébrée dans les jardins situés à proximité des salles du Centre Jean XXIII à Granville, en raison des précautions à prendre du fait de la crise sanitaire. La distanciation sociale sera repectée. La participation des jeunes des aumoneries publique et privée de l’agglomération Granvillaise a été sollicitée.

Entrée libre dans le respect des gestes barrières

Recueillement et sensibilisation aux victimes de tortures et de mauvais traitements Jardins du Centre Jean XXIII – 384 rue Saint-Nicolas 50400 GRANVILLE Granville Manche

