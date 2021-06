Chavannes-près-Renens Église réformée de Chavannes-Epenex, Chavannes-près-Renens, District de l'Ouest lausannois NUIT DES VEILLEURS A CHAVANNES-PRES-RENENS Église réformée de Chavannes-Epenex, Chavannes-près-Renens Catégories d’évènement: Chavannes-près-Renens

District de l'Ouest lausannois

NUIT DES VEILLEURS A CHAVANNES-PRES-RENENS Église réformée de Chavannes-Epenex,, 26 juin 2021-26 juin 2021, Chavannes-près-Renens. NUIT DES VEILLEURS A CHAVANNES-PRES-RENENS

Église réformée de Chavannes-Epenex,, le samedi 26 juin à 20:30

Veillée œcuménique d’intercession ponctuée par des lectures bibliques, des moments méditatifs et des chants de Taizé. N’hésitez pas à nous rejoindre (même si vous ne pouvez pas rester tout du long) ! Organisation : groupes ACAT de l’Ouest lausannois et de Lausanne-Les Bergières, paroisse réformée de Chavannes-Epenex

Entrée libre dans le respect des gestes barrières

Recueillement et sensibilisation aux victimes de tortures et de mauvais traitements Église réformée de Chavannes-Epenex, Chemin des Glycines 3, 1022 Chavannes-près-Renens Chavannes-près-Renens District de l’Ouest lausannois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T20:30:00 2021-06-26T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chavannes-près-Renens, District de l'Ouest lausannois Étiquettes évènement : Autres Lieu Église réformée de Chavannes-Epenex, Adresse Chemin des Glycines 3, 1022 Chavannes-près-Renens Ville Chavannes-près-Renens lieuville Église réformée de Chavannes-Epenex, Chavannes-près-Renens