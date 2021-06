Brive-la-Gaillarde Collégiale Saint Martin Brive-la-Gaillarde, Corrèze NUIT DES VEILLEURS A BRIVE Collégiale Saint Martin Brive-la-Gaillarde Catégories d’évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze

NUIT DES VEILLEURS A BRIVE Collégiale Saint Martin, 24 juin 2021-24 juin 2021, Brive-la-Gaillarde. NUIT DES VEILLEURS A BRIVE

Collégiale Saint Martin, le jeudi 24 juin à 20:00

L’ACAT Corrèze a invité Pascal Maguesyan pour témoigner de la situation en Irak. Pascal est l’auteur d’un livre Mésopotamia sur les destructions et reconstructions en Irak des pierres et des pierres vivantes que sont les hommes et femmes d’Irak. Après sa conférence, temps de prières pour les victimes choisies par l’ACAT et chants.

Entrée libre dans le respect des gestes barriières

Veillée de prières et de sensibilisation aux victimes de la torture Collégiale Saint Martin BRIVE LA GAILLARDE Brive-la-Gaillarde Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-24T20:00:00 2021-06-24T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Brive-la-Gaillarde, Corrèze Étiquettes évènement : Autres Lieu Collégiale Saint Martin Adresse BRIVE LA GAILLARDE Ville Brive-la-Gaillarde lieuville Collégiale Saint Martin Brive-la-Gaillarde