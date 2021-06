Angoulême Eglise Saint Jean- Baptiste rue Pierre Aumaître Angoulême, Charente NUIT DES VEILLEURS A ANGOULEME Eglise Saint Jean- Baptiste rue Pierre Aumaître Angoulême Catégories d’évènement: Angoulême

Charente

NUIT DES VEILLEURS A ANGOULEME Eglise Saint Jean- Baptiste rue Pierre Aumaître, 26 juin 2021-26 juin 2021, Angoulême. NUIT DES VEILLEURS A ANGOULEME

Eglise Saint Jean- Baptiste rue Pierre Aumaître, le samedi 26 juin à 15:00

veillée oecuménique: Méditations, informations sur chaque victime, prières et chants pour les soutenir Puis atelier pour écrire à chacune des victimes que nous avons soutenue.

Entrée libre dans le respect des gestes barrières

Veillée œcuménique de prières et de sensibilisation aux victimes de la torture Eglise Saint Jean- Baptiste rue Pierre Aumaître ANGOULEME Angoulême Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T15:00:00 2021-06-26T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Angoulême, Charente Étiquettes évènement : Autres Lieu Eglise Saint Jean- Baptiste rue Pierre Aumaître Adresse ANGOULEME Ville Angoulême lieuville Eglise Saint Jean- Baptiste rue Pierre Aumaître Angoulême