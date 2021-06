Angers Eglise Baptiste,17 rue du Colombier Angers, Maine-et-Loire NUIT DES VEILLEURS A ANGERS Eglise Baptiste,17 rue du Colombier Angers Catégories d’évènement: Angers

Maine-et-Loire

NUIT DES VEILLEURS A ANGERS Eglise Baptiste,17 rue du Colombier, 26 juin 2021-26 juin 2021, Angers. NUIT DES VEILLEURS A ANGERS

le samedi 26 juin à 17:00

Les peines, les misères des humains. Dieu entend leurs cris. Il appelle des hommes, des femmes, à se dresser pour les droits des hommes. Ceux-ci, souvent au risque de leur vie. ne lâchent rien, jamais. Prions, Faisons mémoire, Soutenons-les. Présentation de 6 défenseurs et victimes.

Entrée libre dans le respect des gestes barrières

Veillée de prières et de sensibilisation aux victimes de la torture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T17:00:00 2021-06-26T18:30:00

