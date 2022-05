Nuit des Studio Tours, 4 juin 2022, Tours.

Nuit des Studio Tours

2022-06-04 18:00:00 18:00:00 – 2022-06-05 04:00:00 04:00:00

Tours Indre-et-Loire

La Nuit des Studio aura lieu le samedi 4 juin de 18h à l’aube avec la projection en 5 séances à 18h, 20h30, 23h20, 2h et 4h10, de 15 films de tous les genres, de tous les horizons et de toutes les époques.

Avec un village d’associations pour les pauses gourmandes et des animations.

info@studiocine.com +33 2 47 20 27 00 http://www.studiocine.com/

Tours

