Nuit des sports de combat et des Arts Martiaux

2023-03-04 19:30:00 – 2023-03-04 22:00:00

5 EUR Place à la première édition de “La Nuit des sports de combat et des arts martiaux” ! Plongez vous au cœur de ce spectacle sans limite d’âge ! Cet événement s’adresse aux petits comme aux plus grands ! Une soirée qui s’annonce explosive et spectaculaire pour tous ! Des affrontements de lutteurs ou encore de boxeurs seront mis à toute épreuve mais rassurez vous, les maîtres des sabres laser vous protégeront ! Vous n’êtes pas au bout de vos surprises… Dans un monde où l’insécurité est encore fortement présente, ces sportifs redoublent d’énergie pour sensibiliser sur les techniques de défense et de riposte. Venez découvrir le meilleur des sports de combat et des arts martiaux et immergez vous dans leur univers ! Mais chut… Soyez discrets afin qu’ils ne se sentent pas défiés, vous risqueriez de finir sur un duel…

Aïkido Barpais

Lutte Barpaise

