Performance / Musique DÉBUT DE LA NUIT À 18H. Pour une nouvelle année, la Philharmonie ouvre ses portes aux enfants et à leurs familles pour une « petite » Nuit blanche. La salle de conférence et le hall leur seront ouverts pour une expérience particulière, à la tombée de la nuit. Des performances de musiciens, chanteurs et artistes en tous genres rythmeront cette soirée unique pour les petites oreilles. Lien de l’événement : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/spectacle-en-famille/22627-nuit-blanche-nuit-des-petits?itemId=116072 Nuit Blanche -> Nuit Blanche La Philharmonie de Paris – Salle de Conférence 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (375m) 5 : Hoche (675m) Ligne 75 : Panthéon – Porte de Pantin Ligne 151 : Bondy-Jouhaux-Blum – Porte de Pantin Ligne E : station Pantin T3b : station Porte de Pantin

Contact :Cité de la musique – Philharmonie de Paris (Salle de conférence) https://philharmoniedeparis.fr/fr https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis/ https://twitter.com/philharmonie?lang=fr Nuit Blanche -> Nuit Blanche Nuit Blanche

