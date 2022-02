Nuit des Mystères Mulhouse, 14 mai 2022, Mulhouse.

Nuit des Mystères Mulhouse

2022-05-14 14:00:00 – 2022-05-14 23:59:00

Mulhouse Haut-Rhin

EUR La Nuit des Musées se transforme en Nuit des Mystères® à Mulhouse.

Participez à la plus grande chasse aux trésors d’Europe et vivez une nuit pas tout à fait comme les autres ! Des rebondissements et de nouveaux lieux sont à découvrir pendant l’aventure !

Le jeu peut se pratiquer individuellement ou en équipe de 3 personnes au maximum. Aucune limite d’âge n’est imposée. Grâce au passeport,vous avez accès aux différents musées de façon illimitée pendant le jeu, aux transports publics mis en place pour l’occasion (tramway, bus, navettes) et bien sûr aux supports du jeu (carnets, énigmes..)

+33 3 69 77 77 40

Mulhouse

