Nuit des musés à Cérilly

Musée Charles-Louis Philippe, le samedi 14 mai

Musée Charles-Louis Philippe, le samedi 14 mai à 15:00

A la salle d’honneur de la mairie de Cérilly à 17h – les élèves de l’école primaire liront le conte de Charles-Louis Philippe « Les trois petites poulettes » – les élèves de la classe de 4° du collège François Péron liront des textes de Charles-Louis Philippe (recueil « Dans la petite Ville »). Le musée Charles-Louis Philippe sera ouvert de 15h à 18h. Lecture textes de Charles-Louis Philippe et visite du musée Musée Charles-Louis Philippe 5 rue Charles-Louis Philippe, 03350 Cérilly Cérilly Allier

2022-05-14T15:00:00 2022-05-14T18:00:00

