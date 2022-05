Nuit des Musées – Visites guidées des nouvelles expositions

2022-05-14 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-14 22:00:00 22:00:00 Visites guidées des Nouvelles expositions à 18h et 19h.

-Touaregs – Objets nomades.

Un art épuré, adapté au voyage et au climat extrême du Sahara central.

-Le musée a 100 ans.

Retour sur l’origine des collections et la création du musée en 1922. dernière mise à jour : 2022-05-09 par

