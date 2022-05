Nuit des Musées – Visites des Collections Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu, 14 mai 2022, Rennes.

Nuit des Musées – Visites des Collections

le samedi 14 mai à Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu

— _**Dans le cadre de la Nuit européenne des Musées venez découvrir les collections scientifiques, techniques et artistiques de l’Université de Rennes 1.**_ Ce patrimoine scientifique et pédagogique a été constitué de la Révolution Française à nos jours. Elles constituent l’une des plus belles collections universitaires de France et sont encore utilisées aujourd’hui pour l’enseignement et la recherche. **Deux types de vistes sont proposées : visites libres ou visites guidées :** **De 14h30 à 17h30 : visite libre des collections pour le grand public sans réservation** > Collections de zoologie : bâtiment 3-4 > Musée de géologie et toiles de Mathurin Méheut et Yvonne Jean-Haffen : bâtiment 5 > Instruments scientifiques : bâtiment 6 **Visites guidées (45 min) à 18h et 19h30** > la galerie de zoologie, > la galerie d’instruments scientifiques anciens et contemporains, > les peintures de Mathurin Méheut et Yvonne Jean-Haffen Réservation obligatoire jusqu’au 13/05 dans la limite des places disponibles. Liste d’attente. **► Samedi 14 mai à 18h et 19h30 / Gratuit** > [Réservations](https://www.billetweb.fr/visite-guidee-nuit-des-musees)

https://www.billetweb.fr/visite-guidee-nuit-des-musees

Visitez les collections scientifiques de l’Université de Rennes 1.

Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu 263 avenue du général Leclerc, Rennes Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T19:00:00;2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T20:30:00