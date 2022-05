Nuit des musées – Visite Thématique « Au fil de l’eau » Musée Albert-André Bagnols-sur-Cèze Catégories d’évènement: Bagnols-sur-Cèze

Gard

Nuit des musées

Nuit des musées – Visite Thématique « Au fil de l'eau » Musée Albert-André, 14 mai 2022 21:00, Bagnols-sur-Cèze
Entrée libre

« Au fil de l’eau » : visite guidée thématique (45min)

Visite thématique « Au fil de l’eau »

« Au fil de l'eau » : visite guidée thématique (45min)

De Gauguin à Dufy, d'Albert André à Signac, l'eau est représentée dans de nombreuses œuvres des collections du musée Albert-André, élément paysager permettant souvent à l'artiste de jouer avec les effets de lumières, ou figure centrale et symbolique de la composition… Nous vous convions à les découvrir lors de ce voyage rafraîchissant.

Peinture figurative des XIX° et XX° siècles.

Free entry Saturday 14 May, 21:00

Figurative painting of XIX° and XX° centuries.

Figurative painting(paint) of XIX ° and XX ° centuries. Visita temática «Sobre el agua»

De Gauguin a Dufy, de Albert André a Signac, el agua está representada en numerosas obras de las colecciones del museo Albert-André, elemento paisajístico que permite a menudo al artista jugar con los efectos de las luces, o figura central y simbólica de la composición… Le invitamos a descubrirlos en este refrescante viaje.

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”. Entrada libre Sábado 14 mayo, 21:00 Place Mallet, 30200 Bagnols-sur-Cèze 30200 Bagnols-sur-Cèze Occitanie

Détails
Heure : 21:00 - 22:00
Lieu : Musée Albert-André
Adresse : Place Mallet, 30200 Bagnols-sur-Cèze
Ville : Bagnols-sur-Cèze

Musée Albert-André Bagnols-sur-Cèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bagnols-sur-ceze/

Bagnols-sur-Cèze