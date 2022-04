Nuit des Musées – Visite libre des expositions Castellane Castellane Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

2022-05-14 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-14 22:00:00 22:00:00 Place Marcel Sauvaire Maison Nature & Patrimoines

Castellane Alpes de Haute-Provence Castellane A l’occasion de la Nuit des Musées, la Maison Nature & Patrimoines est ouverte exceptionnellement de 15h à 22h. maisonnaturepatrimoines@gmail.com +33 4 92 83 19 23 http://www.maison-nature-patrimoines.com/ Place Marcel Sauvaire Maison Nature & Patrimoines Castellane

