Nuit des musées – Visite guidée du musée des Bastides Monflanquin Monflanquin Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Monflanquin

Nuit des musées – Visite guidée du musée des Bastides Monflanquin, 14 mai 2022, Monflanquin. Nuit des musées – Visite guidée du musée des Bastides Place des Arcades Musée des Bastides Monflanquin

2022-05-14 – 2022-05-14 Place des Arcades Musée des Bastides

Monflanquin Lot-et-Garonne Monflanquin EUR Le Musée des Bastides est situé au cœur de la bastide de Monflanquin, classée l’un des Plus Beaux Villages de France.

Percez les secrets de ces villes nouvelles construites au XIIIème siècle.

Venez découvrir ou redécouvrir le phénomène des bastides dans un musée dédié où vous plongerez dans l’ère médiévale !

Lors de la visite guidée vous découvrirez le contexte historique du mouvement des bastides mais aussi la vie quotidienne de ses habitants. Le musée vous dévoilera ses reconstitutions et maquettes.

Vous pouvez aussi choisir la visite libre pour découvrir à votre rythme la muséographie. Venez découvrir ou redécouvrir le phénomène des bastides dans un musée dédié où vous plongerez dans l’ère médiévale ! +33 5 53 36 40 19 Le Musée des Bastides est situé au cœur de la bastide de Monflanquin, classée l’un des Plus Beaux Villages de France.

Percez les secrets de ces villes nouvelles construites au XIIIème siècle.

Venez découvrir ou redécouvrir le phénomène des bastides dans un musée dédié où vous plongerez dans l’ère médiévale !

Lors de la visite guidée vous découvrirez le contexte historique du mouvement des bastides mais aussi la vie quotidienne de ses habitants. Le musée vous dévoilera ses reconstitutions et maquettes.

Vous pouvez aussi choisir la visite libre pour découvrir à votre rythme la muséographie. musée bastide

Place des Arcades Musée des Bastides Monflanquin

dernière mise à jour : 2022-04-09 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Monflanquin Autres Lieu Monflanquin Adresse Place des Arcades Musée des Bastides Ville Monflanquin lieuville Place des Arcades Musée des Bastides Monflanquin Departement Lot-et-Garonne

Monflanquin Monflanquin Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monflanquin/

Nuit des musées – Visite guidée du musée des Bastides Monflanquin 2022-05-14 was last modified: by Nuit des musées – Visite guidée du musée des Bastides Monflanquin Monflanquin 14 mai 2022 Lot-et-Garonne Monflanquin

Monflanquin Lot-et-Garonne