Nuit des musées : Visite du Musée à la lanterne Lambesc, 14 mai 2022, Lambesc.

Nuit des musées : Visite du Musée à la lanterne Musée d’art local 2 Rue Du Jas Lambesc

2022-05-14 21:00:00 21:00:00 – 2022-05-14 00:00:00 00:00:00 Musée d’art local 2 Rue Du Jas

Lambesc Bouches-du-Rhône

Une expérience originale et inédite à faire en famille.

Venez découvrir la vie des anciens et les traditions populaires et familiales lambescaines.

À l’issue de votre visite une collation vous sera offerte par les Amis du Vieux Lambesc

Cette année, à l’occasion de la Nuit européenne des musées, le Musée de Lambesc vous propose de découvrir ses collections à la lumière d’une lanterne.

museelambesc@orange.fr

Une expérience originale et inédite à faire en famille.

Venez découvrir la vie des anciens et les traditions populaires et familiales lambescaines.

À l’issue de votre visite une collation vous sera offerte par les Amis du Vieux Lambesc

Musée d’art local 2 Rue Du Jas Lambesc

dernière mise à jour : 2022-05-04 par