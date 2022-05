Nuit des musées – “Une Classe une Œuvre” Musée Albert-André Bagnols-sur-Cèze Catégories d’évènement: Bagnols-sur-Cèze

Nuit des musées – "Une Classe une Œuvre" Musée Albert-André, 14 mai 2022 18:00, Bagnols-sur-Cèze

Restitution du projet Une Classe une Œuvre « Impressions végétales » : présentation des travaux par les élèves

« Une Classe Une Œuvre »

Exposition des travaux des élèves de l’école primaire des Angles réalisés dans le cadre du dispositif départemental Une Classe Une Œuvre. _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._ Peinture figurative des XIX° et XX° siècles. http://www.musees.gard.fr http://www.facebook/museegard30 Free entry Saturday 14 May, 18:00

Figurative painting(paint) of XIX ° and XX ° centuries. «Una Clase Una Obra»

Exposición de los trabajos de los alumnos de la escuela primaria de Angles realizados en el marco del dispositivo departamental Una clase una obra.

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”. Entrada libre Sábado 14 mayo, 18:00 Place Mallet, 30200 Bagnols-sur-Cèze 30200 Bagnols-sur-Cèze Occitanie

