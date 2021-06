Chambéry Chambéry Chambéry, Savoie Nuit des musées : Un savant au sommet du Mont-blanc ! Chambéry Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Savoie

Nuit des musées : Un savant au sommet du Mont-blanc ! Chambéry, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Chambéry. Nuit des musées : Un savant au sommet du Mont-blanc ! 2021-07-03 20:00:00 20:00:00 – 2021-07-03 00:00:00 00:00:00 Carré Curial 150 rue de la République

Chambéry Savoie Chambéry En 1787, Horace Benedict de Saussure atteint le sommet du Mont Blanc et réalise les premières expériences scientifiques à si haute altitude. Un jeu de piste composé d’énigmes vous fera revivre l’aventure de l’un des plus grands savants du 18e siècle. galerie.eureka@ccsti-chambery.org +33 4 79 60 04 25 https://www.chambery.fr/galerie.eureka dernière mise à jour : 2021-06-11 par Grand Chambéry Alpes Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Chambéry, Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Chambéry Adresse Carré Curial 150 rue de la République Ville Chambéry lieuville 45.56401#5.92448