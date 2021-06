Albertville Albertville Albertville, Savoie Nuit des Musées : Tremplin 92 Albertville Albertville Catégories d’évènement: Albertville

Savoie

Nuit des Musées : Tremplin 92 Albertville, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Albertville. Nuit des Musées : Tremplin 92 2021-07-03 19:00:00 19:00:00 – 2021-07-03 22:00:00 22:00:00 Espace muséal Tremplin 92 15 avenue de Winnenden

Albertville Savoie A l’occasion de la Nuit des Musées Tremplin 92 ouvre ses portes gratuitement. Dans une ambiance particulière visitez librement cet espace consacré aux Jeux Olympiques, à la Montagne et à notre Territoire. tourisme@pays-albertville.com +33 4 79 32 04 22 http://www.pays-albertville.com/ dernière mise à jour : 2021-06-26 par

