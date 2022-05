Nuit des musées – Sur les traces de Courbet Ornans Ornans Catégories d’évènement: Doubs

Ornans Doubs Avec La compagnie du Colibri

Vraie-fausse conférence sur l’œuvre de Gustave Courbet

Deux conférencières peu ordinaires vous feront découvrir l’œuvre de Courbet à leur manière et en musique. Un spectacle drôle et décalé où le public a aussi son mot à dire !

